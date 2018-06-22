"Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности - Макей

22 июня, Минск / Алина Гришкевич - БЕЛТА /. "Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности. Такую точку зрения выразил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже в десятый раз, когда мы встречаемся в таком неофициальном и дружественном формате, - отметил он. - Оглядываясь на столь долгую историю контактов, мы можем сказать, что они доказали свою ценность с точки зрения прикосновения к важным региональным вопросам, изучения позиций друг друга по актуальным вопросам и лучшего планирования наших индивидуальных и совместных направлений деятельности".

Владимир Макей подчеркнул, что данная встреча в Минске первая после саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе, где одобрен "очень полезный и весьма амбициозный набор целей до 2020 года".

По его словам, Беларусь удовлетворена Декларацией саммита как общей основой для индивидуальных интересов всех государств - партнеров и ЕС. "В октябре этого года в Люксембурге мы рассмотрим ее реализацию. Я бы обозначил нашу сегодняшнюю дискуссию как возможность обсудить, насколько мы продвинулись в решении важнейших вопросов нашей повестки дня перед встречей в Люксембурге, - отметил Владимир Макей. - Позиция Беларуси остается неизменной: для достижения успеха "Восточное партнерство" должно работать как практический и неконфронтационный инструмент регионального сотрудничества, уделяющий особое внимание результативному синергизму в областях, представляющих общий интерес".

Он также заявил, что "Восточное партнерство" будет полезно с точки зрения строительства мостов, стирания разделительных линий и смягчения региональной напряженности. -0-