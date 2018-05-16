Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Ранее в белорусской столице состоялась встреча рабочих групп ТКГ.
Предыдущее заседание контактной группы прошло 4 мая. Подводя его итоги, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик отмечал существенные шаги, предпринятые для восстановления мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Дипломат назвал это большим достижением ТКГ, особенно экономической подгруппы. Кроме того, участники переговоров продолжили обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, вопросов, связанных с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера.-0-
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