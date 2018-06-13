Встреча ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Очередной раунд переговоров начался в белорусской столице с встречи рабочих подгрупп ТКГ.

По итогам прошлого заседания 30 мая спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Украине обратить особое внимание на безопасность детей. Такое заявление спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ сделал в связи с некоторыми тревожными тенденциями - возросло число жертв среди гражданского населения, среди погибших есть дети. Он отметил, что все стороны ответственны за то, чтобы каникулы детей прошли действительно безопасно.

Экономической рабочей группой на прошлом заседании обсуждались дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", порядком выплаты пенсий и обеспечением экологической безопасности. Группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести.-0-