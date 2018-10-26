Выход США из ДРСМД может нанести серьезный ущерб региональной безопасности - депутат

26 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В белорусском парламенте сегодня прокомментировали намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Валерий Гайдукевич считает, что такой шаг может нанести серьезный ущерб стабильности в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий высказал опасения, что выход США из договора может привести к наращиванию гонки вооружений. Он назвал это серьезной угрозой для безопасности региона.

Как сообщалось, Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.

МИД Беларуси ранее выразил обеспокоенность намерениями США. Страна является участником ДРСДМ и неукоснительно соблюдает все свои обязательства. Белорусская сторона рассматривает этот документ как один из важнейших предметов современной архитектуры международной безопасности, который способствовал ранее и будет способствовать снижению напряженности на европейском континенте.-0-