За четыре дня досрочного голосования участие в выборах приняли более 27% избирателей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 27,03% внесенных в списки избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ЦИК.
В Брестской области 13-16 февраля проголосовали 24,18% избирателей, в Витебской - 28,79%, в Гомельской - 28,06%, в Гродненской - 25,29%, в Минской - 26,84%, в Могилевской - 27,94% и в Минске - 27,76%.
Сегодня последний день досрочного голосования в Беларуси. Избирательные участки будут открыты 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты зарегистрированы более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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