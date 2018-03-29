Законопроекты по развитию IT и предпринимательства поступят в парламент в ближайшее время

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд законопроектов по развитию IT и предпринимательства поступят в парламент в ближайшее время. Об этом заявил сегодня на заседании совета Палаты представителей заместитель председателя Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании совета рассматривался проект повестки дня на весеннюю сессию, которая открывается 2 апреля. Планируется, что в повестку дня будут включены 22 законопроекта. "В ближайшее время в Палату представителей будет внесен ряд законопроектов, разработанных в развитие принятых главой государства документов в сфере IT-технологий и предпринимательства", - проинформировал Болеслав Пирштук. Он подчеркнул, что эти нормативно-правовые акты должны быть вынесены на рассмотрение в Овальном зале в максимально сжатые сроки.

"Особое внимание необходимо уделить подготовке республиканского бюджета на 2019 год и комплексным изменениям Налогового кодекса, - продолжил вице-спикер. - Депутаты уже активно участвуют в работе над корректировкой налогового законодательства в составе межведомственной рабочей группы. Работа над бюджетом начнется в самое ближайшее время". Болеслав Пирштук напомнил о требованиях Президента к этим документам: республиканский бюджет должен быть бездефицитным, социально и инновационно ориентированным, исключать рост налоговой нагрузки. Что касается налоговой системы, то она должна стать современной, простой и понятной для субъектов хозяйствования. "Именно с учетом этих подходов нужно отрабатывать соответствующие законопроекты, вносить аргументированные, идущие от жизни предложения", - отметил Болеслав Пирштук.

Парламентариям предстоит серьезная работа над проектом новой редакции Жилищного кодекса. Им нужно внести комплексные изменения в Трудовой кодекс. Кроме того, в ближайшее время в парламент будет внесена новая редакция Кодекса об образовании. "Эти документы затрагивают интересы и права практически каждого человека. Они должны рассматриваться через призму нужд и потребностей людей, обеспечивать должную реализацию конституционных прав граждан, соблюдать баланс интересов избирателей, общества и государства", - сказал заместитель председателя Палаты представителей.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться на весенней сессии, Болеслав Пирштук назвал законопроекты о государственно-частном партнерстве, госзакупках, транспортно-экспедиционной деятельности и другие. Кроме того, планируется, что Палата представителей примет к сведению декреты о цифровой экономике и об обеспечении занятости. -0-