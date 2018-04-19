Замглавы МИД Беларуси и гендиректор СЕ по демократии обсудили направления активизации сотрудничества

Во время встречи. Фото МИД

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович провели сегодня встречу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальное состояние и возможные направления активизации взаимодействия Беларуси с Советом Европы, включая перспективы присоединения республики к конвенциям этой международной организации.-0-