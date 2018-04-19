Замглавы МИД Беларуси и гендиректор СЕ по демократии обсудили направления активизации сотрудничества

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович провели сегодня встречу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальное состояние и возможные направления активизации взаимодействия Беларуси с Советом Европы, включая перспективы присоединения республики к конвенциям этой международной организации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.47 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.265 BYN
|3.295 BYN