Заседание белорусско-латвийской межправкомиссии проходит в Риге

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 6 сентября проходит в Риге. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

С белорусской стороны комиссию возглавляет министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, латвийскую сторону представляет министр сообщения Улдис Аугулис. Накануне состоялись встречи экспертов по вопросам цифровой экономики, охране окружающей среды, энергетики. Проведены заседания белорусско-латвийского совета делового сотрудничества, рабочей группы по туризму.

В повестку дня заседания межправительственной комиссии включен широкий спектр вопросов белорусско-латвийского сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в областях сельского и лесного хозяйств, охраны окружающей среды, образования, науки и технологий, регионального и пограничного взаимодействия, контактов между столицами - Минском и Ригой.

Отдельное внимание планируется уделить выполнению межправительственного плана сотрудничества на среднесрочную перспективу, разработанного и утвержденного по итогам встречи премьер-министров Беларуси и Латвии в феврале этого года в Минске. -0-