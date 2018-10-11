Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет в начале декабря. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам госсекретаря, заседание планируется провести на территории Беларуси.

"Повестка сформирована, сейчас она отправлена на согласование", - проинформировал Григорий Рапота. Она затрагивает актуальные направления двустороннего сотрудничества: промышленную политику, создание лучших условий для предприятий на территории друг друга, энергетику, транспорт.-0-