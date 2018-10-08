Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет 12 октября в Ташкенте

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств пройдет 12 октября в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Главы оборонных ведомств стран СНГ рассмотрят около 20 вопросов. В частности, планируется обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму, направления развития военного сотрудничества между государствами Содружества, перспективы Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. В центре внимания также будут вопросы сотрудничества в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, члены совета намерены принять план работы на 2019 год, подписать документы, направленные на развитие совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств Содружества, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии и геодезии, метрологии.

Совет министров обороны государств Содружества образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Совет координирует военное сотрудничество стран СНГ, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В его функции также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ. -0-