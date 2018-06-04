4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.
Совет Министров Союзного государства является исполнительным органом СГ. В соответствии со своей компетенцией разрабатывает основные направления общей политики по вопросам развития СГ и вносит их в Высший государственный совет для рассмотрения; обеспечивает контроль за выполнением положений союзного договора, актов Союзного государства и при необходимости вносит мотивированные представления государствам-участникам в случае невыполнения обязательств, вытекающих из них; разрабатывает и вносит в Парламентское собрание Союза Беларуси и России проект бюджета Союзного государства, обеспечивает исполнение бюджета, представляет годовые и полугодовые отчеты об исполнении бюджета. Он обеспечивает создание и развитие единого экономического пространства, проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики, способствует проведению согласованной политики в международных делах, в сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граждан, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды.-0-
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