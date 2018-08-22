Заседание трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Встреча рабочих подгрупп ТКГ состоялась 21 августа.

По итогам заседания ТКГ, которое прошло в Минске 25 июля, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик отметил положительные результаты перемирия, согласованного ТКГ в связи с началом уборки урожая. Экономическая рабочая группа тогда обсуждала шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Группа также рассмотрела актуальные вопросы, связанные с уплатой пенсий и водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала тему обмена удерживаемыми. Рассматривались возможности улучшения пересечения линии соприкосновения. В центре внимания политической рабочей группы было обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-