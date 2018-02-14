Заседание трехсторонней контактной группы по Украине проходит в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины собралась на очередное заседание в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - проинформировали в МИД. Ранее переговоры в белорусской столице провели рабочие подгруппы.

В предыдущий раз ТКГ собиралась в Минске 31 января. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отмечал некоторое увеличение количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта. Подчеркивалась необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня. ТГК обсудила и вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и с разминированием, необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и очищения подходов к пунктам пропуска от мин и растительности.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам еще раз отметила обмен удерживаемыми лицами в конце декабря прошлого года как большое достижение. Одним из основных вопросов экономической рабочей группы было возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone в Украине на территории ОРДО (Отдельные районы Донецкой области). Кроме того, продолжилось рассмотрение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО И ОРЛО. Обсуждались вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.-0-