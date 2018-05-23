Заседания в Совбезе ООН и Постсовете ОБСЕ превратились в обвинительные трибуны - Макей

Владимир Макей во время выступления на форуме

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседания структур Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ превратились в обвинительные трибуны. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите, во что превратились сегодня заседания структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности - Совета Безопасности ООН и Постсовета ОБСЕ. В обвинительные трибуны, с которых слышатся лишь слова ненависти и угроз", - сказал Владимир Макей.

Во время открытия форума

Министр убежден, что эти площадки, наоборот, должны быть нацелены на поиск путей достижения мира, добра, благополучия и спокойствия для всех стран и народов.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог".

Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

Во время открытия форума

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-