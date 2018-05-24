Зендер: "Восточное партнерство" - инструмент поддержки стран этой инициативы

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Восточное партнерство" - инструмент поддержки стран этой инициативы Евросоюза. Такое мнение высказал 24 мая в эфире канала "Беларусь 1" программный директор по Беларуси Фонда им. Конрада Аденауэра (Германия) Вольфганг Зендер, сообщает БЕЛТА.

Эксперт признал, что есть критические высказывания по поводу роли "Восточного партнерства", но объективно суть инициативы в том, что ее соглашения ориентированы на сами страны - участницы. "Восточное партнерство" совершенно точно было придумано не во вред России. Это не инструмент для того, чтобы толкать страны "Восточного партнерства", включая Беларусь, к Европейскому союзу. Это инструмент поддержки стран - участниц в вопросах инфраструктуры, в поддержании и развитии уровня жизни. Это выгодно для Беларуси", - сказал Вольфганг Зендер.

По его мнению, эта инициатива должна постоянно преобразовываться, "Восточное партнерство" должно быть более всеобъемлющим и содержательным, чтобы сохранять интерес стран-участниц. Для этого Евросоюзу необходимо прислушиваться к советам и рекомендациям заинтересованных сторон, в том числе Беларуси.

Комментируя проходящий в эти дни в Минске форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", Вольфганг Зендер отметил, что площадка нашей страны для обсуждения вопросов безопасности очень подходит. А кроме того, заставляет европейцев, которые имеют достаточно скудное представление о стране из своих СМИ, по-новому взглянуть на нее. "Здесь проходит открытый форум, обсуждения без ограничений, очень высокий уровень организации переговоров. Все это демонстрирует нам современную Беларусь, то, какой открытой она является", - заключил собеседник.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.-0-