Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил уполномоченных представителей главы государства в Витебской и Гомельской областях. Соответствующее распоряжение подписано 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Уполномоченным представителем в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, в Гомельской области - руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин.

Василий Матюшевский освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Витебской области.

Как сообщала БЕЛТА, в августе 2017 года Президент подписал указ №305, которым было утверждено Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и Минске.

Среди основных задач уполномоченного представителя: анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование Президента о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.-0-