БелАЭС может стать общим достоянием стран региона - Лукашенко

8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская атомная станция может стать общим достоянием стран региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта станция белорусская. Мы идем к глобализации, границы все больше стираются. Придет время, когда это будет достояние общее - Беларуси и Латвии", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил латвийскую сторону за то, что она не критикует Беларусь за строительство собственной атомной станции. По мнению Президента, она принесет пользу не только нынешнему, но и будущим поколениям.

Александр Лукашенко отметил, что свою АЭС также хочет возвести Польша, однако против этого никто не выступает. "Мы станцию все равно построим. Мы же ее строим на принципах международного права. И я часто говорю: давайте будем вместе думать, как ее использовать", - предложил глава государства.

Президент считает возможным привлечь к работе на БелАЭС специалистов из Литвы, которые раньше были задействованы на Игналинской атомной станции, однако потеряли работу после закрытия объекта. "Мы этого не боимся, хоть это очень серьезный объект", - констатировал он.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь заинтересована в безопасности своей атомной станции больше, чем другие государства. "Мы несем за это ответственность. Почему-то везде строят станции, и никто особо не возмущается. И Россия строит море этих станций и блоков по всему миру. Поэтому мы ее построим, и нам из этого надо извлекать обоюдные выгоды", - резюмировал белорусский лидер.-0-