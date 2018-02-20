20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, если на это будет ваша воля и содействие, готовы по нашим технологиям работать и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства. И не просто поставлять вам продукцию, но и создавать соответствующие мощности вместе с вами на территории Алжира", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Алжир импортирует большое количество различной сельскохозяйственной продукции, которая производится в Беларуси. "Ваша страна импортирует огромное количество молочных продуктов. А мы, пытаясь диверсифицировать экспорт, ищем свое счастье в Китайской Народной Республике, Венесуэле и еще дальше. Согласитесь, что с точки зрения логистики Алжир выглядит весьма привлекательно", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что странам удастся восстановить прежний уровень военно-технического сотрудничества.

Глава государства рассчитывает, что руководители внешнеполитических ведомств обсудят все проблемные вопросы двустороннего взаимодействия и договорятся о конкретных шагах для развития сотрудничества по названным направлениям. "Ведь с Египтом мы смогли договориться, почему мы не можем с Алжиром договориться?" - задал риторический вопрос Президент.

"Что касается промышленности и нашего автомобилестроения, тракторостроения, сельхозмашиностроения, то должен сказать, что Алжир - гигантская страна, и наша техника, возможности наших строительных компаний и других предприятий придутся как раз по делу в Алжире, - уверен белорусский лидер. - Словом, мы открыты и готовы к любому сотрудничеству с вашей страной".-0-