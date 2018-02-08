Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои отношения - Лукашенко

8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Честно скажу, мне приятно видеть вас в Беларуси. Хорошо, что вы приехали. Принято считать (по крайне мере, все познается в сравнении с другими нашими соседями), у нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что они могут быть значительно лучше. Мы много наших возможностей не реализуем. И в этом плане ваш визит в Беларусь очень желанный и знаковый", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, Беларусь и Латвия при желании могут значительно продвинуться по всем направлениям сотрудничества, которые представляют взаимовыгодный интерес. Причем как в политической, так и экономической сферах. "Нам не хватает самой малости, поэтому очень надеюсь, что после этого визита мы многое сможем сделать", - отметил глава государства.

"Вы правы, когда меня критикуете, что я слишком советский человек. Да, я советский человек. Я как относился к Латвии и считал Ригу не чужим мне городом, так и отношусь. Это не чужие нам люди, мы вместе жили. Более того, мы соседи и не имеем претензий друг к другу. Такое у меня отношение и к литовцам, эстонцам. Поэтому вы должны понимать, что, несмотря на то, что у меня такое мировоззрение, политические взгляды, вы должны быть уверены: Латвия для нас не чужая страна", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона готова развивать отношения с Латвией на основе компромиссов. "Мы готовы строить с вами отношения, чтобы и мы, и вы были более независимы по углеводородам. Вы имеете прямой выход к морю - в этом плане можем договориться и по поставкам. Особенно актуальна возобновляемая энергия, электроэнергия", - сказал Президент.-0-