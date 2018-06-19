Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия на прошедшем в Минске заседании Высшего государственного совета подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов. Об этом по итогам состоявшихся переговоров заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета", - заявил белорусский лидер.
По его словам, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества. "Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства", - сказал Президент.
"Убежден, что нам сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России", - заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул особый статус формата ВГС. "Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим", - сказал белорусский лидер.
На заседании ВГС были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов и наращивания взаимодействия в экономической сфере.
"Наш проект является устойчивой платформой для укрепления белорусско-российских отношений. Главная цель остается неизменной - ускорение темпов социально-экономического развития двух государств и улучшение жизни наших народов", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко констатировал, что в прошлом году и в начале текущего года стороны вышли на стабильную траекторию роста взаимного товарооборота. "Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счет создания равной конкурентной среды. И мы этой теме сегодня посвятили основное наше время", - сказал он.
Важным элементом прошедших переговоров стало рассмотрение Приоритетных направлений развития Союзного государства на предстоящие пять лет. Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций Беларуси и России. Эта задача возложена на Постоянный комитет Союзного государства.
Пристальное внимание было также уделено межрегиональному сотрудничеству как важнейшему компоненту двусторонних связей. Александр Лукашенко привел данные, что 80 субъектов России поддерживают торгово-экономические отношения с Беларусью. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве.
Президент напомнил, что в октябре в Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России. Посетить это значимое для развития двусторонних отношений мероприятие приглашен и Президент России Владимир Путин.
"Мы также говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда", - заверил белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что сохраняет свою важность и реализация Программы согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. "Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", - сказал он.
Александр Лукашенко и Владимир Путин по завершении заседания ВГС обменялись подарками. Президент Беларуси подарил своему российскому коллеге картину, на которой изображены виды родного для Владимира Путина города Санкт-Петербург. Президент России подарил главе белорусского государства сувенирный набор и самовар с символикой чемпионата мира по футболу. -0-
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