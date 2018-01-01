Беларусь и Судан смогли значительно активизировать двустороннее взаимодействие - Лукашенко

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С теплотой вспоминаю встречу с Вами в Хартуме в январе прошлого года. Итоги нашего открытого и конструктивного диалога позволили значительно активизировать двустороннее взаимодействие, обозначить новые перспективные направления сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что совместными усилиями белорусско-суданские связи в политической, экономической и других отраслях будут и в дальнейшем поступательно и динамично расширяться в интересах обеих стран.-0-