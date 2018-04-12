Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах

12 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь предлагает Ярославской области России свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах, которые реализуются на территории региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко тепло приветствовал губернатора и делегацию Ярославской области. "И вчерашние наши добрые мероприятия (товарищеский матч между хоккейной командой Президента Беларуси и ветеранами ярославского "Локомотива". - Прим. БЕЛТА), с которых мы начали, и предстоящие переговоры станут хорошим стимулом для активизации двустороннего сотрудничества", - сказал он.

"Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах, государственных программах, которые вы реализуете в регионе. Мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам и готовы к предметному разговору по всем направлениям", - сказал глава государства.

"Ваш регион во многом схож с Беларусью по структуре экономики. Он всегда был важным торговым партнером. Белорусские предприятия машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. У нас созданы технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии, других отраслях, - отметил Александр Лукашенко - Производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам".

В частности, Президент отметил, что, следуя общемировым тенденциям, в Ярославской области планируется перевод пассажирского автопарка на использование газомоторного топлива. Здесь может быть полезен опыт Беларуси. "В прошлом году мы немало в этом плане сделали, особенно в Москве, Самаре, и заказы продолжают поступать. Поэтому если у вас есть желание и возможности, подключайтесь к этому проекту", - предложил глава государства.

Он обратил внимание на возможности Беларуси в производстве грузовой, дорожной, пассажирской, коммунальной, строительной техники. "Мы готовы создавать у вас совместные производства и готовы к поставкам техники в ваш регион", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Беларусь также готова более плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в Ярославской области. "Знаю, что вы немало в этом отношении делаете. И наши разработки в животноводстве, растениеводстве, переработке заслуживают внимания. Мы изучали мировой опыт, нашли много полезного", - заявил глава государства.

Продолжая тематику взаимодействия в АПК, Александр Лукашенко отметил планы по созданию в Ярославской области сырного кластера. И в этом направлении также может быть полезен белорусский опыт. "Тем более, белорусские продукты пользуются высоким спросом у российских потребителей. И если есть необходимость, мы готовы увеличить поставки вам продовольствия", - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что Беларусь и Ярославскую область связывает давняя история отношений и многое роднит. Так, многие белорусы спасались на территории области от бедствий Первой мировой войны. "Народный поэт Беларуси Максим Богданович бо́льшую часть своей творческой жизни прожил в Ярославле, где чтят его память до сих пор. В поселке Некрасовском в этом году вы открыли спортивный комплекс в память о погибших игроках и персонале хоккейного клуба "Локомотив". В этой жуткой катастрофе погибли и граждане Беларуси", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь Дмитрий Миронов согласился, что связи в экономике могут быть еще более тесными и активнее развиваться. "Я и все члены делегации Ярославской области очень рады находиться в эти дни в Минске. Уверен, что визит послужит укреплению наших традиционных связей", - сказал он.

Дмитрий Миронов

Губернатор обратил внимание, что Ярославская область еще с советских времен является партнером Беларуси в осуществлении ряда важнейших проектов. Тесные контакты сложились у Ярославля и Минска в сфере высшего образования и культуры.

"Ярославцы очень хорошо помнят ваш визит в Ярославскую область. Он тогда придал дополнительный импульс укреплению союза Беларуси и России. Ярославцы никогда не забудут вечер памяти, проведенный хоккеистами минского "Динамо" с вашим участием после гибели команды "Локомотив", - сказал Дмитрий Миронов.-0-

Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов