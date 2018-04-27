Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений с ЮАР - Лукашенко

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником - Днем Свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений с вашей страной. Уверен, что двустороннее сотрудничество будет и далее расширяться во всех сферах на благо граждан наших государств, в интересах мира, стабильности и прогресса на африканском континенте", - говорится в поздравлении.-0-
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