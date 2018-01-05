5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии. Распоряжения о выделении на это денежных средств подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Предусмотрено финансирование расходов по организации лечения, реабилитации и оздоровления в Беларуси 330 китайских детей. Им будет оказана медицинская помощь в республиканских организациях здравоохранения, организовано оздоровление в летний период на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" и детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи".

Кроме того, в программу отдыха в Беларуси детей из КНР включены экскурсионные программы. В их числе знакомство с достопримечательностями Нарочанского края, экскурсия по городу-герою Минску, посещение Мирского замка и Несвижского дворцово-паркового комплекса, посещение Ботанического сада, музея Великой Отечественной войны, усадебно-паркового комплекса "Дукорский маентак", музейного комплекса "Дудутки".

Данное решение направлено на укрепление двустороннего сотрудничества с Китаем, позволяет реализовать гуманитарную инициативу белорусского государства, продемонстрировать особые дружественные отношения.

Другим распоряжением предусмотрено выделение финансовых средств для организации в январе 2018 года отдыха и оздоровления 153 детей из Сирии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Программой пребывания предусматривается оказание детям санаторно-оздоровительных услуг, а также проведение экскурсионно-культурных мероприятий в Минске и регионах страны.

Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на развитие сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере.-0-