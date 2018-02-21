Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко

21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет надежной опорой для Организации Объединенных Наций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем для вас, для всех нас - Организации Объединенных Наций - надежной опорой. В этом вы должны быть уверены. Не только потому, что я лично очень уважаю нынешнего Генсекретаря, не только потому, что Организация Объединенных Наций - это та площадка, где мы можем открыто говорить о наших проблемах. Но еще и потому, что вы, мы все нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, создание настоящего многополярного мира", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что когда-нибудь этот многополярный мир будет представлен не тремя-пятью государствами, а всеми странами. "Каждый человек на планете имеет право быть в центре этого многополярного мира, - убежден Президент. - В решении этих сложных проблем современности Европа обязана сыграть свою ключевую роль".

Александр Лукашенко приветствовал проведение в Минске Регионального форума национальных координаторов по Целям устойчивого развития. По его словам, это позволит обсудить основное направление деятельности всех стран Организации Объединенных Наций на ближайшую перспективу - вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Именно это наиважнейшее направление нашей деятельности, и вы, как представитель самого развивающегося континента, понимаете это больше, чем кто-либо", - обратил внимание глава государства.

"Я не стану говорить о том, что мы сделали в Беларуси для того, чтобы заслужить эту встречу, чтобы доказать нашу приверженность Целям устойчивого развития. Вы это уже, наверное, хорошо знаете, да и наши коллеги вам об этом расскажут. Мы твердо привержены этой идее, как и вы, потому что уверены в том, что причиной всех неурядиц, в том числе самой большой проблемы - терроризма, является именно неравномерное развитие государств, что порождает прежде всего бедность. Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу - он никогда не возьмет винтовку в руки", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-