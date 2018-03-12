Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты дополнительные меры для совершенствования условий деятельности научно-технологических парков. Соответствующий указ №105 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в
Документ устанавливает право технопарков создавать фонды инновационного развития, средства которых могут использоваться для финансирования выполняемых резидентами инновационных проектов и поддержки материально-технической базы.
Появляется возможность проведения гибкой арендной политики в зависимости от уровня технологического уклада производства и срока деятельности резидентов.
Технопаркам и их резидентам предоставляются льготы при ввозе на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.
Принятие указа позволит активизировать деятельность научно-технологических парков как центров инновационного развития и площадок для организации высокотехнологичных производств.-0-
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