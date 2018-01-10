Директор представительства МТРК "Мир" Владимир Перцов удостоен ордена Франциска Скорины

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители сферы журналистики удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом Франциска Скорины награжден директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Макей.

Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие национальной журналистики, создание единого информационного пространства, совершенствование белорусско-российского сотрудничества в отрасли телевидения и радио.-0-