Дмитрий Куптель назначен послом Беларуси в Кении

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Куптель назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кении и по совместительству в Эфиопии, Уганде, Танзании, постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее дипломат занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Эфиопии и по совместительству в ряде других государств и международных организаций на африканском континенте. Решение о его переназначении принято в связи с закрытием белорусской дипмиссии в этой стране и открытием посольства в Кении.-0-