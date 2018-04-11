11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 100 молодых офицеров запаса призовут в 2018 году на службу в Вооруженные Силы Беларуси. Это предусмотрено указом №134 "О призыве офицеров запаса на военную службу", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с указом необходимо призвать в 2018 году на военную службу в Вооруженные Силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности, соответствующие их военно-учетным специальностям.

Совет Министров до 1 февраля 2019 года должен представить Президенту Беларуси информацию о результатах призыва на военную службу офицеров запаса.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-