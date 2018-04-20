Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Лукашенко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем что-то собрать, либо посеять, либо вспахать", - сказал Игорь Додон.
По его словам, это вполне может случиться до конца текущего года. "Есть у нас одна идея", - отметил он.
Как сообщалось, во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном посетил институт растениеводства "Порумбень". Там лидеры двух стран на белорусских тракторах посадили новый урожай кукурузы.-0-
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