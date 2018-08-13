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"Двойка с минусом" - Лукашенко подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода

Президент 13.08.2018 | 13:29
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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13 августа, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, посещая это предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, Президент увидел, еще только подъезжая к заводу. Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно. "Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - сказал глава государства.

В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Президент остался крайне недоволен увиденным. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка. - Прим. БЕЛТА) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Президент, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.

Глава государства пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу предприятия. Это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие "Гомсельмаша", и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями. "Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод".

"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи", - заявил Президент.

Александру Лукашенко во время посещения предприятия доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и прилагаемых мерах по выводу на устойчивую работу. Определенные усилия в этом направлении предприняты и есть позитивные сдвиги, однако Александр Лукашенко высказался с жесткой критикой по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений. Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля. "Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" - возмутился глава государства условиями труда рабочих.

Недоволен Президент и оперативностью решения вопросов по закупке нового оборудования. Оно крайне необходимо для выполнения предприятием более сложных, а соответственно и более прибыльных заказов, в то время как сейчас приходится работать на станках, которым не один десяток лет. Руководство предприятия провело ряд процедур по организации закупки, однако практических результатов пока нет. В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что здесь же в Оршанском районе есть станкозавод "Красный борец", руководитель которого Александр Шульгин также присутствовал на мероприятии. Он подтвердил способность своего предприятия оперативно поставить большинство необходимого оборудования. "Вы знали жесткое требование Президента. Почему не сказали, что не нужны никакой импорт, никакие конкурсы, у нас "Красный борец" здесь делает", - адресовал Александр Лукашенко вопрос ответственным чиновникам.

Он поручил организовать прямые закупку необходимого оборудования как у названного предприятия, так и других отечественных производителей, а закупить по импорту лишь то, что они не смогут поставить. "С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Под ту рентабельность, которая у тебя есть. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки", - распорядился белорусский лидер, обращаясь к директору "Красного борца".

Президент также потребовал в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода, отремонтировать кровлю, подумать, как эффективно использовать пока не задействованные в производстве помещения. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что все это необходимо делать качественно и по-хозяйски, ориентируясь на перспективу и не занимаясь показухой.

Оршанский инструментальный завод специализируется на выпуске режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, ориентируясь на оснащение машиностроительных предприятий. В настоящее время здесь реализуется инвестиционный проект по организации производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов. Первый этап модернизации завода планируется завершить до второго квартала 2019 года. Ожидается, что выпуск продукции будет увеличен до Br1 млн. Всего после модернизации будет освоено и поставлено на серийное производство не менее 200 наименований новых видов режущего и вспомогательного инструмента повышенной точности и производительности. В результате планируется ежемесячно выпускать продукцию на сумму до Br3 млн к 2021 году.-0-

Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий отраслиЛукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий отрасли
После посещения Оршанского инструментального завода, где Президент остался крайне недоволен увиденным, Александр Лукашенко посетил еще ряд предприятий города, в их числе мясоконсервный комбинат.

Лукашенко упрекает чиновников в попытке обойтись малой кровью при выполнении его поручений
Глава государства посетил в районе ряд предприятий, одним из которых стало ОАО "Техника связи" в городе Барань.

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Теги
Лукашенко, Орша, предприятие
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