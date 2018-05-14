ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для третьих государств - Лукашенко

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз должен сам доказать свою притягательность для третьих государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в качестве успешного этапа совместной работы стран в ЕАЭС отметил разработанный проект положения о статусе государства-наблюдателя. "Но нельзя делать опрометчивых шагов, особенно если страны не готовы к установлению более тесных контактов с нашей организацией. ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для третьих государств", - считает Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь поддерживает принятую цифровую повестку Евразийского экономического союза до 2025 года. "Готовы участвовать в инициативах в сфере цифровой торговли, электронной логистики и цифровых транспортных коридоров. Необходимо создать совместные технические и правовые условия, позволяющие объединять наши национальные системы в интеграционные цифровые платформы", - сказал он.

Договорно-правовая база ЕАЭС постоянно совершенствуется. Так, завершено согласование проекта соглашения о международных договорах с третьими государствами, организациями и интеграционными объединениями. "Важно, чтобы этот документ не стал сухой инструкцией, а придал новый импульс переговорным процессам с нашими партнерами - как подчеркнул Президент Казахстана, нужными для нас партнерами. Я в этом плане его поддерживаю", - обратил внимание белорусский лидер.

Кроме того, создается несколько специальных отраслевых органов союза. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы их работа была ориентирована на решение конкретных проблем и они смогли внести весомый вклад в создание общего рынка без изъятий и ограничений.

"Наш интеграционный проект будет развиваться только при соблюдении четырех основных свобод, которые закреплены в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Крайне важно ценить и выполнять достигнутые договоренности, решать самые сложные проблемы, опираясь на нами же созданные правила, уважать друг друга, как это принято у союзников и деловых партнеров. Беларусь настроена именно на такой стиль дальнейших отношений", - заявил Президент.-0-

Лукашенко призвал страны ЕАЭС не обмениваться претензиями в СМИ, а цивилизованно решать споры "Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга", - сказал Александр Лукашенко.