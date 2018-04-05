Гендиректором БЕЛТА назначена Ирина Акулович

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ирину Акулович генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА "Если будут какие-то проблемные вопросы и прочее, вы с Президентом часто будете сталкиваться. Вы напрямую скажите или через пресс-секретаря, главу Администрации", - сказал глава государства.

Ирина Борисовна Акулович родилась в 1974 году в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени А.А.Кулешова.

Избрана членом Совета Республики Национального собрания шестого созыва от Могилевской области. Является членом Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству.

Ранее Ирина Акулович трудилась на различных должностях в Могилевском областном телерадиообъединении, прошла путь от собственного корреспондента до заведующего корреспондентским пунктом в Могилеве Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании.

С 2009 года до настоящего времени работала директором республиканского унитарного предприятия радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев".-0-