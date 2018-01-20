Госинспекция закрепила за собой статус эффективного природоохранного ведомства - Лукашенко

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте закрепила за собой статус эффективного природоохранного ведомства. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко по случаю 15-летия со дня образования Госинспекции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поздравление зачитал государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Госинспекции. В нем говорится, что "за время своей деятельности организация закрепила за собой статус основного природоохранного ведомства, которое выполняет свои функции грамотно и эффективно".

Глава государства в поздравлении отметил, что страна доверила Госинспекции стоять на страже бесценного богатства. "Белорусская земля с ее ухоженными лесными угодьями, реками и озерами, уникальными заповедниками, разнообразной флорой и фауной является одним из самых красивых и экологически чистых уголков Европы", - подчеркнул Президент.

Число природоохранных нарушений в Беларуси сократилось втрое после создания Госинспекции За первый год с момента образования инспекции было выявлено более 25 тыс. правонарушений. По итогам 2017-го - только 8,2 тыс., привел цифры Сергей Новиков.

Благодаря высокому профессионализму и верности долгу сотрудников Госинспекции удается беречь и приумножать это народное достояние, отметил Александр Лукашенко. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Родины.

Коллектив Госинспекции поздравил и Станислав Зась. Лучшие сотрудники организации были удостоены благодарности Госсекретариата Совбеза.

Свое 15-летие Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте отмечает 27 января.-0-