Госнаград удостоены 96 работников различных сфер деятельности

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены 96 работников различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в развитие агропромышленного и нефтехимического комплексов, энергетической системы, промышленности, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, строительной отрасли, значительные достижения в сферах транспорта, торговли, образования и культуры.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник четвертого управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Олег Просмыцкий. В числе удостоенных ордена Почета - директор ОАО "Квасевичи" Виктор Алексеюк, тракторист-машинист КСУП "Овсянка им. И.И. Мельника" Николай Деменков, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич, генеральный директор витебского концерна "Мясо-молочные продукты" Виктор Славецкий.

Деятельность протоиерея Свято-Покровского кафедрального собора Гродно, художественного руководителя хора духовенства Гродненской епархии Андрея Бондаренко, ведущего научного сотрудника Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Татьяны Мдивани, заведующей отделом современного белорусского языка Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Валентины Русак отмечена медалью Франциска Скорины.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены 67 работников энергетической, производственной, торговой, сельскохозяйственной, транспортной, нефтехимической и строительной сфер. Кроме того, ряд военнослужащих подразделений Вооруженных Сил и органов пограничной службы удостоены медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране государственной границы".

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" присвоено председателю кооператива "Свитязянка-2003" Владимиру Головачу, председателю дочернего предприятия "Авангард" Могилевского отделения Белорусской железной дороги Леониду Копцову, директору КСУП "Гольшаны" Николаю Правко и директору ОАО "Агро-Колядичи" Петру Якимовцу.

Заслуженным строителем Беларуси стала директор ОАО "Оргстрой" Светлана Аскирова, заслуженным шахтером Беларуси - председатель совета директоров ОАО "Трест Шахтоспецстрой" Валерий Старцев.

Глава государства также подписал распоряжение, в соответствии с которым за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Благодарность Президента Беларуси объявлена заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Владимиру Гракуну, председателю правления Столинского райпо Сергею Крыжику, начальнику главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Александру Щербенку, директору филиала "Кооппром" Ивановского райпо Николаю Шиколаю.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие дорожной отрасли Благодарности Президента удостоены заместитель генерального директора и заместитель главного инженера предприятия "Минскавтодор-Центр" Василий Гледко и Олег Мейшутович.

Главному конструктору предприятия "Белгипродор" Николаю Кречетникову Благодарность Президента объявлена за многолетний плодотворный труд в дорожной отрасли и личный вклад в разработку проектов автомобильных дорог.-0-