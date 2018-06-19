Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минским автомобильным и тракторным заводами. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №231 от 12 июня опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

За счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января, областным бюджетам будут предоставлены кредиты в сумме почти до Br60 млн. При этом больше всего выделят Витебской области - до Br21,6 млн, меньше всего направят в Гомельский регион - почти Br2 млн.

Бюджетные кредиты под 1% годовых будут выдаваться на срок по 31 декабря 2020 года.

В список сельхозорганизаций-должников МАЗа и МТЗ вошло 300 предприятий. Из них 94 находится в Минской области, 87 - в Витебской, 45 - в Могилевской, 32 - в Брестской, 22 - в Гродненской и 20 - в Гомельской.-0-