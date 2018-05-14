Интересы отдельных предприятий порой ставятся выше принятых решений в ЕАЭС - Лукашенко

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Интересы отдельных предприятий порой ставятся выше принятых главами государств решений в Евразийском экономическом союзе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.
"За прошедшие три с половиной года со дня вступления в силу договора (о Евразийском экономическом союзе. - Прим. БЕЛТА) проделана большая работа по вопросам межгосударственного взаимодействия. Однако эффективность проводимых мероприятий все еще желает быть лучшей", - констатировал Александр Лукашенко.
По словам Президента, многие договоренности остаются по-прежнему нереализованными. "Изначально союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества. Предполагалось выстроить систему равноправных рыночных отношений. Но в торговлю регулярно вмешивается политика. Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений. Это идет вразрез с нашими договоренностями", - обратил внимание глава государства.
"Единственный положительный момент - это то, что мы, наконец, вместе задумались над созданием перспективных механизмов не только урегулирования споров, но и их предотвращения", - сказал белорусский лидер.-0-
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