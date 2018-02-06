Иван Эйсмонт назначен председателем Белтелерадиокомпании

6 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ивана Эйсмонта председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белтелерадиокомпания - крупнейшая информационная структура в нашей стране, и за последние годы было сделано очень многое. Но также нет сомнения в том, что нужно развиваться дальше, и задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран", - сказал журналистам Иван Эйсмонт.

В этом направлении телекомпания и намерена двигаться дальше. "Наверняка нас ожидают какие-то преобразования, реформы, но это не значит, что будет предпринято что-то кардинальное. Одна из главных поставленных задач - это сохранение трудовых коллективов. Люди не должны быть обижены, какие бы преобразования в компании ни происходили", - подчеркнул он.

Иван Михайлович Эйсмонт родился в 1977 году в Гродно. В 1998 году после обучения в вузе получил диплом юриста.

На телевидение пришел ведущим программы "Деловая жизнь". В дальнейшем вел программы "Сфера интересов", "Зона Х", "Новости", "Панорама", "Главный эфир".

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