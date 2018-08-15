Из резервного фонда Президента Беларуси выделят Br77 млн на подготовку к II Европейским играм

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из республиканского бюджета за счет резервного фонда Президента Беларуси будет выделено почти Br77 млн на реализацию мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года. Соответствующий указ №315 глава государства Александр Лукашенко подписал 15 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Эти средства направят на проведение работ по капитальному и текущему ремонту, благоустройству Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, подготовку спортивных объектов по месту проживания участников Европейских игр и общежития для расселения части студентов, проживающих в комплексе "Студенческая деревня".

Кроме того, часть денежных средств из этой суммы выделят на размещение тематических материалов в ведущих европейских средствах массовой информации, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, приобретение услуг программно-технического блока для проведения соревнований.

Совету Министров поручено при формировании республиканского бюджета на 2019 год предусмотреть денежные средства для продолжения реализации указанных мероприятий.-0-