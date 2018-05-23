23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы Минска и Смолевичского района. Соответствующий указ №194 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В черту Минска включены расположенные в Смолевичском районе Минской области земельные участки общей площадью 158,44 га, в том числе 147,51 га - земли республиканского унитарного предприятия "Национальный аэропорт Минск", 10,93 га - земли государственного лесохозяйственного учреждения "Смолевичский лесхоз".
В соответствии с указом названные земельные участки включаются в территорию Октябрьского района Минска.
Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-
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