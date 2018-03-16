Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении военнослужащим и ветеранам со 100-летием со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел. Поздравление было зачитано сегодня на торжественном собрании по случаю юбилея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Войска, сформированные как государственная военная организация, предназначенная для защиты общества и государства, всегда честно и добросовестно выполняли свой воинский долг, являясь гарантом созидательного развития страны, - говорится в поздравлении. - Сегодня это слаженный, высокомобильный военный организм, решающий в мирное время уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Личный состав надежно стоит на страже конституционного строя, внося свой вклад в сохранение спокойствия в Республике Беларусь".

Глава государства выразил особые слова благодарности ветеранам за то, что они не теряют связь со своими подразделениями, товарищами по боевому братству, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Александр Лукашенко пожелал всему личному составу внутренних войск крепкого здоровья, счастья, новых свершений в благородном деле служения Отечеству.

Уважаемые военнослужащие внутренних войск,

дорогие ветераны!

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Войска, сформированные как государственная военная организация, предназначенная для защиты общества и государства, всегда честно и добросовестно выполняли свой воинский долг, являясь гарантом созидательного развития страны.

Сегодня это слаженный, высокомобильный военный организм, решающий в мирное время уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Личный состав надежно стоит на страже конституционного строя, внося свой вклад в сохранение спокойствия в Республике Беларусь.

Особые слова благодарности ветеранам за то, что вы не теряете связь со своими подразделениями, товарищами по боевому братству, занимаетесь патриотическим воспитанием молодежи.

В этот торжественный и радостный день сердечно желаю всему личному составу внутренних войск, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

Александр Лукашенко.-0-