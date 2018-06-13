Лукашенко 14 июня в Москве посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу

13 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня по приглашению Президента России Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники". Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что по случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.-0-