Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в
Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям.
Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества.
За рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей.-0-
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