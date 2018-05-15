Лукашенко: Беларусь готова к активной работе с Таджикистаном по всем направлениям

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к активной работе с Таджикистаном по всем направлениям. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы к самой активной работе по всем без исключения направлениям, представляющим обоюдный интерес, на благо наших трудолюбивых и дружественных народов Беларуси и Таджикистана", - подчеркнул белорусский лидер.

"Эта встреча еще раз подтвердила давно закрепившийся дружеский статус наших отношений, основанных на принципах уважения и доверия. Мы намерены и впредь поддерживать диалог на самом высоком уровне", - отметил глава государства.

По его словам, на переговорах были детально рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, отмечены хорошие перспективы для наращивания промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве.

Глава белорусского государства обратил внимание, что торговля с Таджикистаном динамично развивается. В минувшем году товарооборот увеличился более чем в два раза и продолжает расти. В списке белорусского экспорта - тракторы, специализированная автомобильная техника, продукты питания. "Наши гиганты - БелАЗ, МАЗ, "Гомсельмаш" - представлены в вашей стране сетью товаропроизводящих филиалов. С прошлого года здесь работает первое сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники. Полагаю, что этот проект станет отправной точкой для выстраивания долгосрочных кооперационных связей в различных сферах - промышленности, АПК, фармацевтике и других. Именно совместное производство качественных конкурентоспособных товаров сделает экономическое сотрудничество Беларуси и Таджикистана эффективным и взаимовыгодным", - уверен Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Таджикистан объединяет стремление найти надежных деловых партнеров и выстроить долгосрочные отношения.

Глава государства поблагодарил таджикскую сторону в целом и лично Эмомали Рахмона за организацию второго Международного бизнес-форума "Беларусь - Таджикистан - Афганистан" и Национальной выставки Беларуси. Он также приветствовал представителей бизнеса других стран региона, приехавших на форум. "Очень хотелось бы, чтобы этот бизнес-форум послужил основой создания прочных торгово-экономических отношений не только с Таджикистаном, но и со странами всего региона", - отметил белорусский лидер.

Активно развивается двустороннее взаимодействие и в гуманитарной сфере. Стартовали Дни белорусской культуры и кино в Таджикистане, а в следующем году творческие коллективы Таджикистана посетят Беларусь.

Президент отметил, что на протяжении последних лет растет число таджикских граждан, обучающихся в Беларуси. Уже созданы четыре совместных факультета на базе ведущих белорусских вузов. Будет также открыт центр белорусского образования, науки и культуры на базе Таджикского технического университета. "Тракторы, автомобили и прочее железо - это хорошо. Это торговый оборот, это деньги. Но есть вещи поважнее. Это люди, кадры. Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет. И железа этого не будет", - обратил внимание глава государства.

Он добавил, что в Беларуси обучаются многие граждане Таджикистана, но необходимо использовать и другую форму - обучать специалистов непосредственно на месте. "Если мы завтра открываем, к примеру, совместное производство тракторов, то там надо и обучать специалистов. Скоро они станут инженерами и будут учить других в Таджикистане", - отметил Александр Лукашенко.

Президент уверен, что дальнейшему динамичному развитию отношений послужит подписанная дорожная карта сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы, в которой заложен широкий спектр направлений взаимодействия. "Эмомали Шарипович сегодня внес предложение о придании нашим отношениям уровня стратегического партнерства. Думаю, что эта двухлетняя дорожная карта послужит хорошим фундаментом для того стратегического партнерства, которое нами будет утверждено. И правительство в кратчайший срок подготовит соответствующее предложение", - сказал глава государства.-0-