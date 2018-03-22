Лукашенко: Беларусь и Грузия за последние годы сумели заново воссоздать двусторонние отношения

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия за последние годы сумели заново воссоздать двусторонние отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Тбилиси на переговорах в расширенном составе с Гиоргием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы действительно за последние два-три года немало сделали для того, чтобы не просто интенсифицировать наши отношения, а заново воссоздать их и заложить основу и фундамент, о чем вы сказали. Мы поставили перед собой амбициозную цель - достичь $200 млн товарооборота при всех проблемах, которые сегодня существуют. Мы не просто полны решимости, чтобы решить эту задачу, мы к концу года можем ее решить. Это говорит о том, что мы на правильном пути", - заявил белорусский лидер.

Он также поблагодарил руководство Грузии за поддержку на международных площадках, в том числе в ОБСЕ, ООН, на площадке "Восточного партнерства". "Не было того случая, чтобы Грузия не стояла рядом с Беларусью в самые сложные времена. И Михаил Саакашвили, и нынешняя власть всегда поддерживали белорусский народ. И в этом плане мы, конечно же, обязаны своим братьям-грузинам за ту колоссальную солидарность, которую вы всегда проявляли в отношении Беларуси", - подчеркнул глава государства.

Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко отметил, что страны идут не просто по пути обычного товарообмена, хоть это и важно, но начинают создавать научные центры для нужд сельского хозяйства, совместные производства. "Нет закрытых тем для сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что для эффективного развития того или иного направления необходимы подготовленные кадры, и в этом плане у стран есть хороший потенциал для взаимодействия. "Если мы создаем совместные предприятия по тракторостроению, мы вам поможем подготовить специалистов по этому направлению, если по животноводству - поможем учеными и специалистами, если мы решили вместе с вами заниматься трансплантологией - приехал наш руководитель центра, признанный во всем мире (Олег Руммо. - Прим. БЕЛТА)", - констатировал Президент.-0-