Лукашенко: Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России

24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали - так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще".

Президент обратил внимание, что союзнические отношения Беларуси с Россией, ориентация на интеграцию в формате Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот - развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

"Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества", - сказал глава государства.-0-