Лукашенко: Беларусь продолжит строить цифровую экономику

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит строить цифровую экономику. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжим строить цифровую экономику. Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и эффективного министерства в этой сфере. Здесь необходим вдумчивый подход. Следует основательно изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры", - сказал Александр Лукашенко.

Год назад был взят курс на построение IT-страны. "За это время заметно активизировалась работа Парка высоких технологий. Экспорт вырос на 25%, впервые в истории парка превысил $1 млрд", - отметил глава государства.

Прошло всего четыре месяца с даты подписания декрета "О развитии цифровой экономики". "Сами айтишники назвали его революционным. По некоторым законодательным позициям мы стали в один ряд с самыми передовыми странами. И уже сегодня видно, что поступили абсолютно правильно, - подчеркнул Президент. - Вдумайтесь в эти цифры. В предыдущие годы в парк в среднем вступала одна компания в месяц. А за первые три месяца нынешнего года после принятых нами решений - более 50. Это новые рабочие места (притом какие рабочие места!), приток валюты в страну и дополнительные платежи в бюджет".-0-