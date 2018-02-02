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Лукашенко: Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики

Президент 02.02.2018 | 10:43
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

2 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был очень важным для Беларуси. Он показал, что наша страна готова сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. И мы его сделали", - заявил глава государства.

Он напомнил, что на II Съезде ученых принят долгосрочный стратегический документ - программа развития науки до 2040 года. "Именно вам - ученым - предстоит претворять эти идеи в жизнь. Ваши способности, интеллект заслуженно привлекают новых последователей, позволяют формировать и развивать научные школы, планомерно готовить молодую смену. Не потеряйте это стремление к научному поиску и творчеству!" - напутствовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государством немало сделано для развития отечественной науки. Были услышаны и предложения деятелей научной сферы. В стране подготовлен ряд законодательных актов, направленных на повышение социального статуса научных работников и создание благоприятной среды для интеллектуальной деятельности. "Считаю, что эти решения будут хорошим стимулом для активизации научной деятельности, позволят полнее раскрыть таланты наших ученых и привлечь молодежь в эту весьма важную сферу", - сказал глава государства.

Науку Президент сравнил с непрочитанной книгой. "Каждое новое изобретение, успешный опыт или открытие влекут за собой новые вопросы, дают новые темы для работы, ставят очередные задачи и вызывают огромное желание решать их", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что заслуженное признание на этом пути приходит к тому, кто является не просто специалистом в своей области, а кто успешно проходит трудный и тернистый путь учебы и практики, защиты диссертаций, становится автором если не сенсации, то уникального исследования, полезного для страны и людей.

Александр Лукашенко обратил внимание, что особый статус нынешнему мероприятию придает тот факт, что новые звания были получены в Год науки, под знаком которого в Беларуси прошел 2017 год.

На мероприятие приглашены более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний. Среди них много имен, известных не только в Беларуси, но и за рубежом.-0-

Церемония вручения дипломов ученым проходит во Дворце НезависимостиЦеремония вручения дипломов ученым проходит во Дворце Независимости
На мероприятие приглашены более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний.

Лукашенко - ученым: ждем от вас открытий на грани невозможного
"Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит - работать и всегда соответствовать своему высокому званию, - сказал Президент. - Еще важнее оставить после себя след в виде своих учеников".

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Теги
II Съезд ученых Беларуси, Лукашенко, наука, ученые, церемония
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