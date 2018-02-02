Лукашенко: Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики

2 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прошлый год был очень важным для Беларуси. Он показал, что наша страна готова сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. И мы его сделали", - заявил глава государства.
Он напомнил, что на II Съезде ученых принят долгосрочный стратегический документ - программа развития науки до 2040 года. "Именно вам - ученым - предстоит претворять эти идеи в жизнь. Ваши способности, интеллект заслуженно привлекают новых последователей, позволяют формировать и развивать научные школы, планомерно готовить молодую смену. Не потеряйте это стремление к научному поиску и творчеству!" - напутствовал белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что государством немало сделано для развития отечественной науки. Были услышаны и предложения деятелей научной сферы. В стране подготовлен ряд законодательных актов, направленных на повышение социального статуса научных работников и создание благоприятной среды для интеллектуальной деятельности. "Считаю, что эти решения будут хорошим стимулом для активизации научной деятельности, позволят полнее раскрыть таланты наших ученых и привлечь молодежь в эту весьма важную сферу", - сказал глава государства.
Науку Президент сравнил с непрочитанной книгой. "Каждое новое изобретение, успешный опыт или открытие влекут за собой новые вопросы, дают новые темы для работы, ставят очередные задачи и вызывают огромное желание решать их", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что заслуженное признание на этом пути приходит к тому, кто является не просто специалистом в своей области, а кто успешно проходит трудный и тернистый путь учебы и практики, защиты диссертаций, становится автором если не сенсации, то уникального исследования, полезного для страны и людей.
Александр Лукашенко обратил внимание, что особый статус нынешнему мероприятию придает тот факт, что новые звания были получены в Год науки, под знаком которого в Беларуси прошел 2017 год.
На мероприятие приглашены более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний. Среди них много имен, известных не только в Беларуси, но и за рубежом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9756 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.5114 BYN
|3.507 BYN
|3.525 BYN