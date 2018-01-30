Лукашенко: Беларусь выступает за сильный Евросоюз

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за сохранение сильного Европейского союза, как одной из наиболее важных основ существования многополярного мира. Такую позицию сегодня на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом озвучил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы категорические сторонники существования сильного ЕС. Мы категорически против центробежных сил в ЕС, которые ослабляют его", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, именно ЕС являет собой одну из опор многополярности, и ее ослабление неминуемо отразится на всем мироустройстве. Это будет угрожать не только системе безопасности, но затронет и другие жизненно важные сферы, такие как экономика.

Глава государства заверил Йоханнеса Хана, что Беларусь готова предпринимать все необходимые усилия в целях поддержания безопасности на всем Европейском континенте. "Вы можете на нас рассчитывать. Мы всегда будем привержены добрососедству и готовы внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул заинтересованность страны в развитии и расширении взаимодействия с Евросоюзом в экономике и торговле. Это важно с учетом того, что именно ЕС является для Беларуси вторым по значимости партнером в сфере торговых отношений. Между сторонами в последнее время также имеет место прогресс в переговорах по вступлению Беларуси в ВТО, за что глава государства отдельно высказал Еврокомиссару слова благодарности.

Александр Лукашенко коснулся и взаимодействия Беларуси в формате инициативы "Восточное партнерство". Он подчеркнул, что это объединение не должно быть слишком политизированным, а, наоборот, иметь более приземленный и практико-ориентированный характер, способствовать решению стоящих перед регионом и Европой в целом задач.-0-