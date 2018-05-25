Лукашенко: белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. Об этом говорится в поздравлении главы государства командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы к 100-летию пограничной службы страны, которое было озвучено сегодня государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем на торжественном собрании по случаю праздника во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"История стражей границ - это яркая и героическая страница летописи нашей Родины. Мы по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение воинов в зеленых фуражках бережно хранит и приумножает боевые традиции своих предшественников. "Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы и в дальнейшем будет конкретными делами оправдывать высокое доверие белорусского народа, приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе.

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания белорусский лидер выразил ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отчизны.-0-

Фото Геннадия Жинкова.